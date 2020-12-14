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Если не можете войти в почту gmail, не паникуйте: глобальный сбой

У интернет-пользователей возникли проблемы с доступом к YouTube и почтовому сервису Google. На отслеживающем проблемы сервисы Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тыс., а к Gmail — до нескольких тысяч.


При попытке корреспондента РБК зайти в свой почтовый аккаунт Gmail было выдано сообщение о внутренней ошибке: «К сожалению, ваш аккаунт временно недоступен. Приносим извинения за неудобства». Попытка зайти в «Google Диск» также закончилась неудачей: «Не удалось загрузить главную страницу Google Диска». «Произошла ошибка. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил сервис «Google Документы».

При этом в открытой в режиме "Инкогнито" вкладке YouTube по-прежнему работает.

По данным сервиса Donwdetector, чаще всего на невозможность доступа к YouTube жалуются пользователи из стран Европы. В сети Twitter появились жалобы из самых разных стран мира.
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