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"Я просто бухал на улице". МВД снова показало странное видео с задержанным во время протестов

Либо это очередное "хлопотное дельце", либо доказательство того, что силовики хватают всех подряд. В любом случае, это очередной прокол в пиаре МВД.

МВД продолжает практику публикации видео с "раскаяниями" задержанных участников протеста. Абсолютно непонятно, какую цель при этом преследуют силовики. Ведь иногда среди потока «сожалений» проскакивают весьма странные интервью.

Вот и в этот раз ОМОНовцы явно взяли не того.

«Я просто бухал на улице… Две судимости. Я очень плохой человек. Отпустите меня домой. Можете меня ударить, если хотите. Честно, я должен за все получить», — признается совсем не в участии в протестах задержанный мужчина.


Все это напоминает историю со ставшим одним большим мемом интервью с жителем Минска, пишет Телеграф.

Тогда парень, работник «Интеграла», держался весьма бодро – заявил, что хотел принять участие в акции солидарности, бастовать – это «хлопотное дельце», но «надо поддержать своих», а когда записывающая видео, очевидно, сотрудница органов предложила парню «дать рекомендации другим гражданам», он призвал всех «бросать курить», чем и собрался заняться «в ближайшие 15 суток», и «бегать по утрам по полчаса – причем не так, трусцой, а серьезно гонять, во всю мощь».
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