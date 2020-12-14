МВД продолжает практику публикации видео с "раскаяниями" задержанных участников протеста. Абсолютно непонятно, какую цель при этом преследуют силовики. Ведь иногда среди потока «сожалений» проскакивают весьма странные интервью.





Вот и в этот раз ОМОНовцы явно взяли не того.





«Я просто бухал на улице… Две судимости. Я очень плохой человек. Отпустите меня домой. Можете меня ударить, если хотите. Честно, я должен за все получить», — признается совсем не в участии в протестах задержанный мужчина.









Все это напоминает историю со ставшим одним большим мемом интервью с жителем Минска, пишет Телеграф





Тогда парень, работник «Интеграла», держался весьма бодро – заявил, что хотел принять участие в акции солидарности, бастовать – это «хлопотное дельце», но «надо поддержать своих», а когда записывающая видео, очевидно, сотрудница органов предложила парню «дать рекомендации другим гражданам», он призвал всех «бросать курить», чем и собрался заняться «в ближайшие 15 суток», и «бегать по утрам по полчаса – причем не так, трусцой, а серьезно гонять, во всю мощь».