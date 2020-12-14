Подруга семьи Бабарико уже полгода в тюрьме и останется еще на два месяца
Сегодня в суде решали, продлевать ли срок ареста Светлане Купреевой, которую держат в тюрьме ни за что.
Суд Центрального района Минска продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Светланы Купреевой, подруги семьи Бабарико. Об этом рассказал TUT.BYее адвокат Евгений Пыльченко. Защитник направил в суд документы для обжалования этого решения.
Светлана Купреева находится в СИЗО КГБ уже чуть больше 6 месяцев. 11 декабря суд снова продлил ей срок содержания под стражей. Это значит, что в заключении она может провести 8 месяцев. Ее адвокат подал жалобу на это решение.
— На следующей неделе, а вероятно, что и на этой, суд ее рассмотрит, — говорит правозащитник Евгений Пыльченко. — Если суд или следствие не захочет изменить меру пресечения, то Светлана останется под стражей до 11 февраля 2021 года.
Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери.
Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ по подозрению якобы в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб... на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов.
13:28 14/12/2020
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