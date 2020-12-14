Егора Карапузова на полтора года "химии" за слово "тварь", которое мужчина употребил в сообщении в телеграмм-канале "Банда Луки", передает ПЦ Суд Витебского района 11 декабря осудил витебчанинана полтора года "химии" за слово "тварь", которое мужчина употребил в сообщении в телеграмм-канале "Банда Луки", передает ПЦ Вясна





Суд счел это "публичным оскорблением представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей". Пострадавшим оказался сотрудник Железнодорожного РОВД Витебска майор милиции Андрей Зуев.





Дело Егора Карапузова рассматривал судья Михаил Зубеня





"Хочу уточнить, ту ли тварь ищу или нет" («ребята из Витебска, подскажите, пожалуйста, координаты на майора Зуева Железнодорожного РОВД... хочу уточнить, ту "тварь" ищу или нет") – так выглядело сообщение, которое "оскорбило" заместителя начальника отдела охраны правопорядка Железнодорожного РОВД Витебска майора Андрея Зуева.





Почему было важно "уточнить координаты" Зуева, Егор Карапузов рассказал "Витебской весне". По его словам, 11 августа он был задержан по арт. 23.34 КоАП, и в отделении милиции у него произошел конфликт с одним из сотрудником.





"Он ко мне подошел и сказал: «Раб, зачем тебе свобода? Что ты с ней будешь делать?" Для меня это было полным унижением. Мы начали с ним ссориться, спорить, а потом, когда я сидел в камере ИВС, сокамерники сказали, что это, скорее всего, Зуев. Мол, есть группа "Банда Луки", напиши туда, и тебе скинут координаты. Мне просто важно было узнать, действительно ли это он. И я написал", - рассказал витебчанин.





В изоляторе временного содержания (ИВС) Карапузов провел 8 суток, еще трое суток – в СИЗО, уже по уголовному делу по ст. 369 УК РБ.





Адвокат обвиняемого настаивал, что слово «тварь» не несло в себе оскорбления. Более того, было употреблено не в том предложении (причем - вопросительном), в котором упоминается фамилия Зуева. Но, по словам Карапузова, суд на это не обратил никакого внимания, само сообщение прочитывалось в суде без всяких знаков препинания.





«Это были два разных предложения, две законченные мысли. Но лингвистическая комиссия пришла к выводу, что я оскорбляю Зуева. А сам он, в своих предположениях, решил, что я оскорбил его и как личность, и как сотрудника МВД в связи с исполнением им его служебных обязанностей. В суде и я, и адвокат неоднократно говорили о том, что здесь ни при чем его работа. Но нас даже слушать не стали", - говорит Егор.





По словам обвиняемого, суд апеллировал прежде всего не очень положительной характеристикой, которую прислали с места бывшей работы Егора Карапузова во внутренних войсках РБ - 5 лет назад он служил там по контракту: "да, я бывший "вэвэшник". Ну так как же они напишут хорошую характеристику, если получается, что против них все и идет"





Витебчанин рассказал также, что его вызвали по делу в управление собственной безопасности МВД и просили записать видео с извинениями перед Зуевым и всеми сотрудниками. Карапузов согласился («майор Зуев, если это были не вы, то извините..."), но на суде сотрудник МВД заявил, что эти извинения воспринимает как неискренние и их не принимает.





Приговор огласили 11 декабря. Судья Михаил Зубеня признал Егора Карапузова виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК) и постановил наказать его ограничением свободы на полтора года с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа (прокурор просил 3 года).





Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего милиционера, который потребовал выплатить ему 500 рублей компенсации за моральный ущерб.