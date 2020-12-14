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Лукашенко продолжает вояж по больницам

Но принцип "лучше поздно, чем никогда" не сработает. Беларусы никогда не согласятся "перевернуть страницу" и забыть про всех убитых и покалеченных этим режимом.


Лукашенко 14 декабря приехал в 4-ю городскую клиническую больницу Минска. Там, как и практически во всех больницах страны, лечат пациентов с коронавирусом. 

Ранее Лукашенко уже посетил отделения с ковидными пациентами в Витебске и Столбцах, а также 6-ую минскую больницу.
"Белорусский партизан"
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