Лукашенко продолжает вояж по больницам

Но принцип "лучше поздно, чем никогда" не сработает. Беларусы никогда не согласятся "перевернуть страницу" и забыть про всех убитых и покалеченных этим режимом.



Лукашенко 14 декабря приехал в 4-ю городскую клиническую больницу Минска. Там, как и практически во всех больницах страны, лечат пациентов с коронавирусом.

Ранее Лукашенко уже посетил отделения с ковидными пациентами в Витебске и Столбцах, а также 6-ую минскую больницу. Ранее Лукашенко уже посетил отделения с ковидными пациентами в Витебске и Столбцах, а также 6-ую минскую больницу.