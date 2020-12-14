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Слонимскую синагогу выставили на продажу в четвертый раз

Здание большой хоральной синагоги местные власти планируют продать по цене подержанной иномарки – чуть более чем за 10 тысяч долларов (27,4 тысячи белорусских рублей) перед Новым годом, рассказали Sputnik в Слонимском райисполкоме.



"Прежде всего, нам необходимо построить детский сад. Синагога – объект не окупаемый, от которого прибыли ждать не стоит. Надеемся продать ее заинтересованным людям в целях реставрации и реконструкции", – пояснила заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слонимского райисполкома Александра Пенько.

Впервые здание выставили на аукцион летом 2020-го и оценили в чуть более чем 53 тысячи долларов (137 тысяч белорусских рублей). Покупателей не нашлось, и власти стали понемногу отпускать цену. Однако и тогда желающих приобрести синагогу не было. В четвертый раз старинный объект попробуют продать за 27,4 тысячи белорусских рублей. Как уверяют в райисполкоме, нашелся потенциальный инвестор из Великобритании, готовый вложиться в восстановление объекта.

"У города нет средств на реставрационные работы, сумма неподъемная. В покупке заинтересован англичанин Майкл Мэй, предки которого когда-то проживали в Слониме. Ведем с ним переговоры. В здании он хочет сделать музей еврейской культуры", – рассказала начальник отдела культуры райисполкома Галина Данильчик.

Аукцион состоится 29 декабря в Гродно. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 22 декабря.

Слонимская синагога – одна из самых старых в Беларуси, ее построили в 1642 году в стиле барокко. Фрески в ней выполнены в редкой технике гризайль, элементы декоративной лепнины в здании покрыты позолотой или раскрашены. В послевоенные годы в синагоге был склад, затем она использовалась как торговое помещение.

В 2001 году синагога была передана в собственность Иудейскому религиозному объединению Беларуси. Некоторое время здание находилось на реставрации, но из-за отсутствия финансирования работы были остановлены.
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