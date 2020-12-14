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В Лиде трое решили проучить мужчину. Его тело нашли на дороге проезжавши мимо сотрудники «скорой»

В Лиде на проезжей части нашли мужчину без признаков жизни, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. В этот день он освободился из центра изоляции правонарушений, где отбывал наказание за семейный скандал.


По данным Следственного комитета, ночью 12 декабря им поступило сообщение от сотрудников скорой помощи: на проезжей части в Лиде обнаружено тело 41-летнего мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями.

— Предварительно установлено, что потерпевший ночью 12 декабря освободился из центра изоляции правонарушений, где отбывал наказание за семейный скандал, и направлялся домой, — сообщает СК. — По дороге он встретил мужчин, которые избили его и скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 38-летнего, 18-летнего и 17-летнего граждан.

В УВД Гродненского облисполкома рассказали подробности.

В Лиде в конце ноября 41-летний местный житель устроил бытовой конфликт в семье. Его жена обратилась за помощью в милицию, в итоге мужчина отбывал наказание в ИВС. Отношения у гражданина с супругой уже давно не складывались, о чём женщина рассказывала 38-летнему знакомому. К тому же, о неадекватном поведении отчима делилась со своим 18-летним парнем и приёмная дочь. 11 декабря данные лидчане вместе выпивали, также за столом находился 17-летний брат бойфренда падчерицы.

В итоге это трио решило проучить «агрессора» и отомстить за обиженную женщину. В пятницу, когда потерпевший возвращался домой с «суток», подозреваемые подкараулили его возле дома по улице Крупской. Младший из граждан попросил у мужчины сигарету, тот не знал юношу и, не чувствуя подвоха, стал искать пачку в кармане. В этот момент из-за угла выбежали ещё двое, повалили мужчину на землю, стали избивать его ногами и металлической трубой, а позже скрылись. От полученных травм гражданин скончался на месте.

Труп мужчины обнаружила бригада скорой помощи, возвращавшаяся с другого вызова. Сыщиками уголовного розыска УВД и Лидского РОВД установлено, что младший из фигурантов проживает в г.п. Мир Кореличского района, где он был задержан сотрудниками местного РОВД. А вскоре правоохранители задержали и остальных двух подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 139 (Убийство, совершенное группой лиц) УК РБ. Подозреваемые задержаны. С их участием проводятся следственные действия.
Блог s13
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