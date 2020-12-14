Министр труда рассказала, когда режим будет экономить на детях





«Нельзя смотреть на декретный отпуск глазами девяностых. Надо смотреть даже не глазами сегодняшнего дня, а глазами будущего. Конечно, надо развивать услуги по уходу за детьми раннего возраста. И только когда мы выйдем действительно на соответствующий уровень, не просто будем понимать, а и сделаем серьезный шаг по развитию этих услуг, будет приниматься эта мера», — заявила Костевич в эфире "Беларусь 1".





Она добавила, что рассматриваются различные модели изменений. Однако, судя по ее словам, они так или иначе сводятся к тому, чтобы сократить бюджетные расходы.





«Модели могут быть разными. Может остаться три года, при этом только два оплачиваемые. Либо два года для всех, три — для многодетных. Поэтому вот и задача Минтруда вместе с депутатским корпусом и вместе с многодетными, вместе с семьями, которые воспитывают детей, где один ребенок, где двое, максимальной найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи, задачи бюджета, задачи человека, задачи государства, общества в целом», — убеждает Костевич.







