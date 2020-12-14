Выход на лед запрещен на всех водоемах Минска - ОСВОД









Согласно пункту 50 правил охраны жизни людей на водах выход на тонкий лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет стабильных 7 сантиметров. Не полагайтесь исключительно на собственные наблюдения - субъективная оценка, не учитываемые перепады температуры, особенности водоема и т.д. могут сыграть злую шутку.





Когда толщина льда на водоемах достигнет значений, при которых она будет способна обеспечить относительную безопасность, прогнозировать рано, все зависит от капризов погоды.





Даже в тот период ледостава, когда лед станет действительно прочным, будьте максимально осторожны. Прежде чем двигаться по льду, убедитесь в его прочности пешней или колом, ни в коем случае - ногой.





Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется вода, немедленно остановитесь и двигайтесь обратно по своим следам. При этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото льда.

Внимательно следите за поверхностью льда, обходите опасные и подозрительные места: впадения ручьев, выходы грунтовых вод и родников, точки сброса промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки льда.





Во время рыбалки не пробивайте много лунок на близком расстоянии, не прыгайте и не бегайте по льду, не собирайтесь большими группами. Кстати, при переходе группой по льду следует двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за впереди идущим.