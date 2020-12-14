Бальзам «Звездочка», помните? Как вам может помочь этот бальзам

В арсенале каждой хозяйки раньше был легендарный бальзам «Звездочка», так популярный в советские времена. Это универсальное средство от многих болезней, насекомых и паразитов, пишет belnovosti.by









1. Для того, чтобы освежить воздух в комнате, немного бальзама нужно добавить в в увлажнитель.





2. Если нанести бальзам тонким слоем на пятки, надеть носки и оставить на ночь, то кожа станет мягкой. Утром нужно смыть «Звездочку» и использовать пемзу. Чтобы ножки были красивые, лучше делать это каждый день.









3. Если вас мучает головная боль, нанесите «Звездочку» на виски.





4. Справиться с грибком на ногтях поможет этот бальзам, если наносить его каждый день перед сном на пораженные участки.





5. Еще это прекрасное средство от растяжек и синяков, если наносить его регулярно на каждую зону.





6. Если вы собираетесь в лес, просто нанесите «Звездочку», которая спасет вас от укусов насекомых.





7. Является средством против боли в спине и мышцах. Важно втирать его регулярно в те места, которые вас мучают.







