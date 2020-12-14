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Бальзам «Звездочка», помните? Как вам может помочь этот бальзам

Как применять в хозяйстве легендарный бальзам «Звездочка»: семь способов

В арсенале каждой хозяйки раньше был легендарный бальзам «Звездочка», так популярный в советские времена. Это универсальное средство от многих болезней, насекомых и паразитов, пишет belnovosti.by


1.    Для того, чтобы освежить воздух в комнате, немного бальзама нужно добавить в в увлажнитель.

2.    Если нанести бальзам тонким слоем на пятки, надеть носки и оставить на ночь, то кожа станет мягкой. Утром нужно смыть «Звездочку» и использовать пемзу. Чтобы ножки были красивые, лучше делать это каждый день.


3.    Если вас мучает головная боль, нанесите «Звездочку» на виски.

4.    Справиться с грибком на ногтях поможет этот бальзам, если наносить его каждый день перед сном на пораженные участки.

5.    Еще это прекрасное средство от растяжек и синяков, если наносить его регулярно на каждую зону.

6.    Если вы собираетесь в лес, просто нанесите «Звездочку», которая спасет вас от укусов насекомых.

7.    Является средством против боли в спине и мышцах. Важно втирать его регулярно в те места, которые вас мучают.
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