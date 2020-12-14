Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 612 тыс. 362, выздоровели более 47 млн человек.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 253 тыс. 219 инфицированных COVID-19, зафиксировано 299 тыс. 168 летальных исходов, излечились почти 6,3 млн человек, пишет interfax.by





Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 9 млн 884 тыс. 100, число скончавшихся - до 143 тыс. 355, поправились более 9,38 млн человек.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 901 тыс. 952 заболевших, из них умерли 181 тыс. 402, вылечились более 6,1 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 207,7. В США на 1 млн жителей скончались 923 человека, Индии - 103, Бразилии - 851.



