+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Число заражений COVID-19 в мире превысило 72 млн, жертв вируса - 1,61 млн

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 08:00 мск понедельника достигло 72 млн 252 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 612 тыс. 362, выздоровели более 47 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 16 млн 253 тыс. 219 инфицированных COVID-19, зафиксировано 299 тыс. 168 летальных исходов, излечились почти 6,3 млн человек, пишет interfax.by

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 9 млн 884 тыс. 100, число скончавшихся - до 143 тыс. 355, поправились более 9,38 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 901 тыс. 952 заболевших, из них умерли 181 тыс. 402, вылечились более 6,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 207,7. В США на 1 млн жителей скончались 923 человека, Индии - 103, Бразилии - 851.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]