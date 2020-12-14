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«Роскосмос» запустил вторую за шесть лет «Ангару-А5»

Тяжелая ракета «Ангара-А5» сегодня, в понедельник, 14 декабря, стартовала с космодрома Плесецк

Об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. 

В ходе второго за шесть лет испытательного старта «Ангары-А5» планируется вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

Это будет второй старт тяжелой "Ангары" в рамках летных испытаний. Первый был проведен шесть лет назад – 23 декабря 2014 года.
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