В Тихом океане обнаружили неизвестное науке крупное животное
Несмотря на то, что человечество неплохо изучило Землю, ученым периодически попадаются новые, ранее не встречавшиеся животные. Особенно богаты на такие находки океанские воды.
Исследователи искали вблизи мексиканского острова Сан-Бенито представителей практически не изученного вида китов – клюворыла Перрина. Их открыли в 2002 году после того, как тушу такого кита выбросило на берег. Живых представителей этого вида до сих пор не видели.
В 2018 году гидроакустики записали голоса неизвестного ученым вида китов. Океанологи предположили, что это могут переговариваться между собой ремнезубы Перрина. Однако новая экспедиция в ноябре 2020 года показала, что это не так. Ученым, судя по всему, удалось сделать новое открытие, передает The Scientist.
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных явлений (NOAA) и тихоокеанского Командования военно-морских систем информационной войны нашли китов, которые издавали загадочные звуки. Оказалось, что это не ремнезубы Перрина.
Экспедиция заметила трех китов, которые скорее всего относятся к тому же семейству клюворылых, что и киты Перрина. Однако у них другое строение челюсти и окраска. Военный биооакустик Элизабет Хендерсон, участвовавшая в поисках китов, считает, что ранее неизвестные науке животные – близкие родственники ремнезуба Перрина и тупорылого ремнезуба.
"Это морские млекопитающие размером примерно с крупную лошадь", - рассказал старший научный сотрудник NOAA Джей Барлоу. Сейчас зоологи выделяют 23 вида клюворылых китов. Барлоу с осторожным оптимизмом считает, что вскоре их количество официально увеличится до 24. "Трудно представить, чтобы на суше до сих пор существовало неизвестное людям животное таких размеров", – объяснил он важность сделанного открытия.
08:31 14/12/2020
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