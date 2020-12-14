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В Беларуси планируется организовать производство вакцины от COVID-19

В Беларуси ведется работа по закупке вакцины от COVID-19, кроме того в стране планируется организовывать и производства самого препарата.

ВОб этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире телеканала «ОНТ».

Как отметил И. Петришенко, работа по закупке вакцины ведется совместно с российскими коллегами.

– В проекте бюджета на следующий год запланировано порядка 50 млн рублей на закупку вакцины – пока для 2 млн наших граждан, а дальше мы будем шире смотреть на этот аспект, – сказал заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, Беларусь полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, СИЗ-ами и дезсредствами, которые используются для борьбы с коронавирусом. Он также подчеркнул, что в стране перепрофилированы некоторые предприятия на производство востребованных препаратов, перегруппирован коечный фонд в учреждениях здравоохранения.

– Мы выпускаем медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Развернули производство всего необходимого для защиты врачей и пациентов буквально в течение полугода, чтобы не зависеть ни от кого, – отметил И. Петришенко.
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