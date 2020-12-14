В Беларуси планируется организовать производство вакцины от COVID-19

ВОб этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире телеканала «ОНТ».





Как отметил И. Петришенко, работа по закупке вакцины ведется совместно с российскими коллегами.





– В проекте бюджета на следующий год запланировано порядка 50 млн рублей на закупку вакцины – пока для 2 млн наших граждан, а дальше мы будем шире смотреть на этот аспект, – сказал заместитель премьер-министра.





По словам вице-премьера, Беларусь полностью обеспечена всеми необходимыми медикаментами, СИЗ-ами и дезсредствами, которые используются для борьбы с коронавирусом. Он также подчеркнул, что в стране перепрофилированы некоторые предприятия на производство востребованных препаратов, перегруппирован коечный фонд в учреждениях здравоохранения.





– Мы выпускаем медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, дезинфицирующие средства в достаточном количестве. Развернули производство всего необходимого для защиты врачей и пациентов буквально в течение полугода, чтобы не зависеть ни от кого, – отметил И. Петришенко.



