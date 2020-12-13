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В МВД прокомментировали задержание школьников в Смолевичах

Все столичные РУВД отказались принимать передачи для задержанных.

Силовики во время воскресного марша 13 декабря 2020 года / "Радио Свобода"
 
Об этом сообщает ТГ-канал @spiski_okrestina — его волонтёры дежурят около участков каждый протестный день. Есть информация, что только в Партизанском РУВД волонтёры смогли передать задержанным тёплые вещи, воду и один пакет еды, передает "Еврорадио".

На данный момент в списках волонтёров — 152 задержанных. В списках правозащитного центра "Весна" — 137 фамилий.

По оценкам журналистов, в Минске сегодня прошло около 120 локальных протестных акций. Гулять по своим городам выходили жители Гродно, Могилёва, Пинска, Заславля, Бреста и других городов.
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