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Несмотря на COVID: скауты привезут в Беларусь священный Вифлеемский огонь

Католические храмы Беларуси несмотря на пандемию коронавируса не останутся без священного вифлеемскго огня, его, как и в предыдущие годы, привезут в страну накануне Рождества, сообщили в Римско-католической церкви в Беларуси.


Вифлеемский огнь доставят специальным рейсом в Вену, где его передают из рук в руки по странам Европы и Латинской Америки. В Беларусь его доставляют и развозят по приходам скауты из Борисова, Гродно, Ивенца и Минска.

"17 декабря огонь из Вифлеема прибудет в кафедральный костел в Гродно, и в этот день белорусские католические скауты начнут эстафету передачи огня по всей стране", – сообщили Sputnik в РКЦ в РБ.

По словам священников, 18 декабря огонь доставят в минский архикафедральный костел.

В прошлом году путь, который Вифлеемский огонь проделал по Беларуси, составил 5 тысяч километров.

Красивую предрождественскую традицию распространять Вифлеемский огонь впервые провели в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне Рождества. Ее тут же подхватили европейские скауты и сделали ее ежегодной.

С тех пор накануне католического Рождества австрийские скауты берут огонь от негасимой лампады в базилике Рождества в Вифлееме и самолетом доставляют его в Австрию. После торжественных богослужений частички священного пламени разъезжаются по европейским странам.

В Беларусь Вифлеемский огонь привозят уже более 20 лет, как правило, за несколько дней до начала католического Рождества. У православных благодатный Вифлеемский огонь снисходит на Пасху.

Католики являются второй по численности конфессией в Беларуси, на территории насчитывается более 400 католических храмов.

Католические волонтеры успеют привезти в Беларуси частицу священного огня до закрытия границ. Как ранее сообщалось, 21 декабря Беларусь временно закроет на выезд наземные границы из-за распространения коронавируса – такое решение приняло правительство. Ограничения касаются автодорожных и ж/д пунктов пропуска, а также речных портов.
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