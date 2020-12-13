



Вифлеемский огнь доставят специальным рейсом в Вену, где его передают из рук в руки по странам Европы и Латинской Америки. В Беларусь его доставляют и развозят по приходам скауты из Борисова, Гродно, Ивенца и Минска.





"17 декабря огонь из Вифлеема прибудет в кафедральный костел в Гродно, и в этот день белорусские католические скауты начнут эстафету передачи огня по всей стране", – сообщили Sputnik в РКЦ в РБ.





По словам священников, 18 декабря огонь доставят в минский архикафедральный костел.





В прошлом году путь, который Вифлеемский огонь проделал по Беларуси, составил 5 тысяч километров.





Красивую предрождественскую традицию распространять Вифлеемский огонь впервые провели в 1986 году, чтобы поддержать людей с инвалидностью накануне Рождества. Ее тут же подхватили европейские скауты и сделали ее ежегодной.





С тех пор накануне католического Рождества австрийские скауты берут огонь от негасимой лампады в базилике Рождества в Вифлееме и самолетом доставляют его в Австрию. После торжественных богослужений частички священного пламени разъезжаются по европейским странам.





В Беларусь Вифлеемский огонь привозят уже более 20 лет, как правило, за несколько дней до начала католического Рождества. У православных благодатный Вифлеемский огонь снисходит на Пасху.





Католики являются второй по численности конфессией в Беларуси, на территории насчитывается более 400 католических храмов.





Католические волонтеры успеют привезти в Беларуси частицу священного огня до закрытия границ. Как ранее сообщалось, 21 декабря Беларусь временно закроет на выезд наземные границы из-за распространения коронавируса – такое решение приняло правительство. Ограничения касаются автодорожных и ж/д пунктов пропуска, а также речных портов.







