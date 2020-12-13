Вышел на свободу ксендз Вячеслав Барок













Сотрудники милиции вывели его из изолятора к железнодорожному вокзалу и отпустили. Ксендза встречала группа поддержки, ожидающая его освобождения.





Россонский ксендз Вячеслав Барок получил 10 суток за «пропаганду нацистской символики» по ст. 17.10 КоАП. В августе он разместил пост в соцсети с антифашистским плакатом известного художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм», в котором из официальных флага и герба РБ составлена гитлеровская свастика.