Вышел на свободу ксендз Вячеслав Барок
После 10-ти суток ареста сегодня в Витебске вышел на свободу ксендз Вячеслав Барок, сообщает телеканал «Белсат».
Сотрудники милиции вывели его из изолятора к железнодорожному вокзалу и отпустили. Ксендза встречала группа поддержки, ожидающая его освобождения.
Россонский ксендз Вячеслав Барок получил 10 суток за «пропаганду нацистской символики» по ст. 17.10 КоАП. В августе он разместил пост в соцсети с антифашистским плакатом известного художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм», в котором из официальных флага и герба РБ составлена гитлеровская свастика.
19:22 13/12/2020
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