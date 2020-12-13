Певца Макса Коржа чуть не задержали в Минске

Макс Корж во время съемок клипа в минской Грушевке. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Одна из читательниц TUT.BY рассказывает, что в воскресенье, примерно в 15.30, она находилась в Грушевском сквере.





— Мы стояли компанией из четырех человек. С нами — Макс Корж, — возвращается к тем событиям собеседница. — Флагов у нас не было, мы просто общались.





В какой-то момент, продолжает читательница, ей позвонила подруга. Приятельница живет в доме рядом со сквером. Сказала, у них возле подъезда остановился бус с омоновцами. Силовики направились в сторону парка.





— Вскоре мы заметили, что с двух сторон дома в сквер выбежало несколько силовиков. Они подлетели к Максу и его другу, сказали: «Пройдемте с нами для проверки. Если все будет хорошо, отпустим» и провели их в бус, — описывает ситуацию читательница. — Меня и подругу, видимо, как девушек, не трогали.



