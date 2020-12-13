Певца Макса Коржа чуть не задержали в Минске
Сегодня в Грушевском сквере чуть не задержали Макса Коржа. Певца, рассказывают, пригласили в бус, проверили телефон и отпустили.
Макс Корж во время съемок клипа в минской Грушевке. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Одна из читательниц TUT.BY рассказывает, что в воскресенье, примерно в 15.30, она находилась в Грушевском сквере.
— Мы стояли компанией из четырех человек. С нами — Макс Корж, — возвращается к тем событиям собеседница. — Флагов у нас не было, мы просто общались.
В какой-то момент, продолжает читательница, ей позвонила подруга. Приятельница живет в доме рядом со сквером. Сказала, у них возле подъезда остановился бус с омоновцами. Силовики направились в сторону парка.
— Вскоре мы заметили, что с двух сторон дома в сквер выбежало несколько силовиков. Они подлетели к Максу и его другу, сказали: «Пройдемте с нами для проверки. Если все будет хорошо, отпустим» и провели их в бус, — описывает ситуацию читательница. — Меня и подругу, видимо, как девушек, не трогали.
Силовики ведут Макса Коржа в бус. Фото: читатели TUT.BY
— Омоновцы узнали Макса?
— Думаю, нет. Я еще пошутила: «Что вы так звезду хватаете? Селфи хотя бы сделайте», — шутит собеседница. — Они посмеялись.
По словам девушки, в бусе певца и его приятеля держали недолго.
— Макс сказал, у них не проверяли паспорта, а только телефоны. Посмотрели, на какие телеграм-каналы они подписаны, и отпустили, — рассказывает читательница.
— И автографы взяли?
— Нет, — улыбается девушка.
Макс Корж подтвердил TUT.BY подлинность этой истории.
17:54 13/12/2020
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