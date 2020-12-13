Выборы президента Беларуси — в топе событий 2020-го года Forbes
Выборы президента Беларуси — стали одним из самых ярких событий уходящего 2020-года по версии журнала Forbes. Избрание нового/старого белорусского лидера и последующие за выборами протесты попали на 15-е место списка.
Минск 10-го августа 2020 года / Еврорадио
Кроме белорусских выборов, по мнению Forbes, 2020-й год запомнится конфликтом между США и Ираном (США нанесла авиаудар по Багдаду 3-го января), катастрофой Boeing 737 под Тегераном (8 января), первой смертью от коронавируса (это случилось 11 января), отставкой правительства России (помните, на смену Медведева пришёл Мишустин?), Brexit (да, 31 января Великобритания всё-таки покинула ЕС), отравлением Навального (20 августа), конфликтом в Нагорном Карабахе (27 сентября), проигрышем Трампа на выборах президента США и другими историями и событиями, передает "Еврорадио".
17:10 13/12/2020
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