В Смолевичах задержали весь 11 класс





Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.





Об этом рассказала в своем Фейсбуке Анна Северинец.





«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — пишет она.





Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.