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В Смолевичах задержали весь 11 класс

Ученики возвращались с репетиции вальса.


Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.

Об этом рассказала в своем Фейсбуке Анна Северинец. 

«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — пишет она.

Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.
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