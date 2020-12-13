В Смолевичах задержали весь 11 класс
Ученики возвращались с репетиции вальса.
Сегодня в Смолевичах сотрудники милиции задержали весь одиннадцатый класс гимназии: ребята группой возвращались с репетиции выпускного вальса.
Об этом рассказала в своем Фейсбуке Анна Северинец.
«Мальчиков посадили за решетку, девочек на скамейки, перегоняли из буса в бус», — пишет она.
Школьников доставили в РОВД, где приказали стать лицом к стене. Позже в отделении милиции нашлась одна женщина, которая возмутилась задержанием детей, и подростков отпустили.
16:10 13/12/2020
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