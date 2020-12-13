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Германия с 16 декабря вводит жесткий локдаун

В Германии, на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, с 16 декабря вводится жесткий локдаун, который продлится как минимум до 10 января.


По всей стране закрываются магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение, закрываются детские сады, постановили канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье, 13 декабря, пишет Deutsche Welle.

Помимо продовольственных магазинов, открытыми останутся аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Предусмотрен также небольшой ряд других исключений. На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год (31 декабря и 1 декабря) вводится запрет на собрания, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

В период жесткого локдауна разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. Пение в храмах запрещается. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. С 16 по 10 января гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.
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