Гололёд / vgr.by





Больше всего пострадавших в Гомельской области. По информации Минздрава, за помощью к врачам обратились 300 человек. 24 человека госпитализированы.





Меньше всего обращений в Гродненской области. 17 человек с гололёдными травмами получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы.





Минздрав предупреждает, что самые травмоопасные места в период гололеда — это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.





На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда.