+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Почти 1000 человек обратились к врачам с гололёдными травмами за последние сутки

968 человек в Беларуси обратились за медицинской помощью с гололёдными травмами за последние сутки, передает "Еврорадио"



Гололёд / vgr.by

Больше всего пострадавших в Гомельской области. По информации Минздрава, за помощью к врачам обратились 300 человек. 24 человека госпитализированы.

Меньше всего обращений в Гродненской области. 17 человек с гололёдными травмами получили помощь амбулаторно, трое пациентов госпитализированы. 

Минздрав предупреждает, что самые травмоопасные места в период гололеда — это ступеньки подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. 

На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололеда.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]