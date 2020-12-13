За насилие в отношении силовика минчанину грозит до 6 лет лишения свободы
20-летнего минчанина будут судить за насилие в отношении силовика. По версии следствия, 10 августа на проспекте Победителей он "нанёс несколько ударов сотруднику милиции", пытаясь освободить задержанного мужчину.
— Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо. Спустя время минчанин все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на проспект Победителей, чтобы принять в нем участие. Увидев, как за совершение административного правонарушения задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.
Парню предъявили обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК РБ. Он находится под стражей, дело передали в суд.
По ст.364 предполагается арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.
14:06 13/12/2020
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