



— Изначально молодой человек полностью отрицал вину и говорил, что просто проходил мимо. Спустя время минчанин все же признался, что узнал в Telegram-каналах о месте проведения несанкционированного мероприятия и целенаправленно поехал на проспект Победителей, чтобы принять в нем участие. Увидев, как за совершение административного правонарушения задерживают незнакомого ему мужчину, парень подбежал и стал наносить удары сотруднику милиции, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.





Парню предъявили обвинение по ст.364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК РБ. Он находится под стражей, дело передали в суд.





По ст.364 предполагается арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до шести лет.