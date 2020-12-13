В Минске задержан муж бчб-невесты Андрей Зайцев





По ее словам, мужа задержали за бчб-флаг, который был вывешен на их доме. В данный момент мужчина находится в ЦИП на Окрестина. Он пробудет там до суда, который состоится в понедельник.





Ранее в Гродно задерживали и Инну Зайцеву, приехавшую в областной центр поддержать бастующих работников «Гродно Азот». Она провела три дня в гродненском ИВС, суд оштрафовал ее на 25 базовых величин.