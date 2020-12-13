COVID-19 в Беларуси: 1961 новый случай, 9 смертей
За минувшие сутки в Беларуси выявлено 1 961 новых случаев коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения. Общее количество заболевших на 13 декабря составило 160 295 человек.
За сутки в стране было выписано 2 542 пациента, всего с начала пандемии выздоровело 138 464 пациента с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19.
За сутки умерло 9 человек. За весь период распространения инфекции в Беларуси скончались 1 263 пациента с коронавирусом.
Общее количество тестов на данный момент составило 3 609 517, из них за последние сутки было выполнено 30 856.
12:31 13/12/2020
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