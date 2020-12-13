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За незаконную вырубку елок грозит большой штраф. Власти рассказали о «тарифах»

В Госинспекцкии охраны животного и растительного мира сообщили, что ежегодно белорусы пытаются украсить свой дом, к новогодним праздникам незаконным путем. Несмотря на многочисленные елочные базары в лесах продолжают ловить браконьеров.



Для предотвращения незаконной вырубки елей в декабре в лесах усиливают контроль, сообщает Минск-Новости. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность и большой штраф:

незаконное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников или иной растительности в лесах первой группы — штраф от 5 до 300 базовых величин;
на территории населенного пункта — от 10 до 300 базовых величин.
Дополнительно к сумме штрафа браконьер должен будет возместить урон, нанесенный окружающей среде.
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