Глава ООН призвал объявить «чрезвычайное климатическое положение»

Глава ООН Антонио Гутерриш призвал правительства в субботу объявить «чрезвычайное климатическое положение» и выполнить свои обещания по сокращению углеродного загрязнения по мере их восстановления после пандемии.





Выступая на открытии саммита «Климатические амбиции», проводимого в сети в ознаменование пятилетия парижского соглашения по климату, Гутерриш предупредил, что текущие обязательства стран «далеки от достаточного», чтобы ограничить повышение температуры до 1,5 градусов Цельсия.





«Если мы не изменим курс, мы можем столкнуться с катастрофическим повышением температуры более чем на 3,0 градуса в этом столетии», - сказал он.





«Вот почему сегодня я призываю всех лидеров мира объявить чрезвычайное климатическое положение в своих странах до тех пор, пока не будет достигнута углеродная нейтральность», - добавил он.





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон входят в число лидеров, участвующих в виртуальном саммите.









Ожидается, что более 75 глав государств объявят обновленные цели по сокращению выбросов или заявят о большом намерении помочь наиболее уязвимым странам справляться с участившимися климатическими бедствиями.





Парижское соглашение обязывало страны ограничить потепление до «значительно ниже» 2C (3,6 по Фаренгейту) за счет радикального сокращения выбросов парниковых газов.





Но прогресс застопорился даже перед лицом растущего общественного недовольства состоянием планеты и ряда научных отчетов, предупреждающих об опасности бездействия.





ООН заявляет, что выбросы должны сократиться на 7,6% ежегодно до 2030 года, чтобы поддерживать ограничение температуры 1,5 ° C.





ООН заявила на этой неделе, что в 2020 году, когда пандемия привела к блокировке и ограничению передвижения, выбросы упали на рекордные семь процентов.





Тем не менее, Гутерриш сказал, что правительства упускают шанс «озеленить» свое экономическое восстановление.





Он указал на то, что страны Большой двадцатки, ответственные за львиную долю углеродного загрязнения, тратят на 50 процентов больше на свои спасательные пакеты в секторах, связанных с ископаемым топливом, чем с низкоуглеродной энергией.





«Это неприемлемо. Мы не можем использовать эти ресурсы, чтобы закрепить политику, которая обременяет будущие поколения огромным количеством долгов на сломанной планете», - сказал он по видеосвязи.





Гутерриш призвал страны, которые уже объявили о нулевых целевых показателях, выполнить свои обещания и ускорить сокращение выбросов в соответствии с научными данными.





«Каждая страна, город, финансовое учреждение и компания должны принять планы по достижению нулевых чистых выбросов к 2050 году - и начать их выполнять сейчас, в том числе путем предоставления четких краткосрочных целей», - добавил он.