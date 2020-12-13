За обвинение милиционера в геноциде пинчанину дали два года "химии"
В Пинске прошло судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении 31-летний пинчанина по статье 188 УК РБ «Клевета», сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
Как пишет "Медиа-Полесье", 18 и 20 августа молодой человек под псевдонимом в телеграм-канале разместил фотографию сотрудника ОВД. В подписи к изображению пинчанин указал заведомо ложные сведения с обвинением в совершении геноцида.
Приговором суда пинчанин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.
На основании ч. 1 ст. 46-1 УК РБ «Специальная конфискация», мобильный телефон обвиняемого, как средство совершения преступления, конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
11:00 13/12/2020
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