Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года
Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года, награду в этой номинации получила картина "Еще по одной", сообщается на сайте академии.
Это работа датского режиссера Томаса Винтерберга, исполнителем главной роли стал Мадс Миккельсен. Витенберг за эту же картину получил премию как лучший режиссер, а также награду за лучший сценарий (ее он разделил с соавтором Тобиасом Линдхольмом), миккельсен за работу в этой картине получил награду как лучший актер.
Лучшей актрисой киноакадемия признала Паулу Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv).
Миккельсен и Винтерберг посвятили награду дочери режиссера Иде Винтерберг, которая погибла в аварии, ей было 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать ее актерским дебютом, картина снималась в школе, где она училась, в съемках участвовали ее друзья.
Трагикомедия "Ещё по одной" – это история о четырех учителях, которые решают проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. Они начинают эксперимент, суть которого – поддерживать определенный уровень опьянения в течение рабочего дня. Первые результаты были достаточно положительными, однако затем некоторые участники эксперимента слетают с катушек.
Европейская киноакадемия учредила собственную премию в 1988 году в противопоставление американскому "Оскару". Победителю вручают бронзовую статуэтку "Феликс".
09:32 13/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение