Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года





Это работа датского режиссера Томаса Винтерберга, исполнителем главной роли стал Мадс Миккельсен. Витенберг за эту же картину получил премию как лучший режиссер, а также награду за лучший сценарий (ее он разделил с соавтором Тобиасом Линдхольмом), миккельсен за работу в этой картине получил награду как лучший актер.





Лучшей актрисой киноакадемия признала Паулу Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv).





Миккельсен и Винтерберг посвятили награду дочери режиссера Иде Винтерберг, которая погибла в аварии, ей было 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать ее актерским дебютом, картина снималась в школе, где она училась, в съемках участвовали ее друзья.





Трагикомедия "Ещё по одной" – это история о четырех учителях, которые решают проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. Они начинают эксперимент, суть которого – поддерживать определенный уровень опьянения в течение рабочего дня. Первые результаты были достаточно положительными, однако затем некоторые участники эксперимента слетают с катушек.





Европейская киноакадемия учредила собственную премию в 1988 году в противопоставление американскому "Оскару". Победителю вручают бронзовую статуэтку "Феликс".



