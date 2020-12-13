



В столичных турагентствах журналистам рассказали, что путевки на границу расходятся. Пусть и не так быстро, как в прошлые годы.





— От поездок никто не отказывается, желающие все равно полетят. Главное, чтобы у всех был отрицательный тест, и они смогли поехать по здоровью, — рассказывает директор турагентства «Вояж-Вояж» Анастасия Шинкаренко. — Поток туристов на Новый год сократился примерно на 30 %. Но люди, несмотря на обстановку, все равно хотят отдохнуть и с нетерпением ждут вылета, ведь многие не поехали никуда летом.





— Бронь ведем активно, желание отметить новогодние праздники за границей у белорусов точно не отпало. В сравнении с прошлым годом броней меньше, так как закрыто большинство зимних направлений (Индия, Таиланд, Вьетнам и Индонезия). Если говорить про первые пять месяцев 2020 года, то туристические потоки сократились больше чем наполовину. Многие организации отмечают, что кризис 2020, связанный с пандемией, самый серьезный для отрасли. Не можем не согласиться, — добавляет специалист по туризму бюро путешествий InnTourLab Надежда Анискович.





Мальдивы и Занзибар на Новый год проданы почти полностью





Изменились в условиях пандемии и сроки бронирования: если раньше люди планировали отдых за 2–3 месяца до Нового года, то теперь вносят оплату как можно ближе к дате вылета.





— Многие до последнего ожидают решения по ситуации с COVID-19 в Беларуси, не хотят рисковать. Большинство ждут 15–20-х чисел, чтобы понимать, что при вылете потом не будет никаких проблем. Несмотря на это, люди активно интересуются, мы подбираем туры. Наши постоянные клиенты как летали в прошлые годы, так и планируют в этом.





Если жажда путешествий у минчан не стала меньше, то изменить предпочтения коронавирус все-таки заставил. Традиционно в топе были Египет, Турция и Занзибар. Теперь же тем, кто при встрече с 2021-м не желает водить хороводы у елки и есть оливье, а мечтает нежиться в лучах теплого солнышка, выбирать особо не приходится.





— Выбор достаточно ограничен, но и здесь есть выход. Например, люди заинтересовались странами, о которых раньше лишь слышали, а туризма там практически не было. Открытие этого года — Македония и Сербия. Новые направления минчане сейчас изучают с радостью. Кстати, некоторые уже проданы на весь Новый год. В их числе Мальдивы и Занзибар, — рассказывает А. Шинкаренко.





Единственный момент, который усложняет поездку, — сдача теста на COVID-19.





— Сейчас проще сказать, куда тесты не нужны. Пока еще этими направлениями остаются Занзибар, Сербия, М едония, а вот при путешествии в Арабские Эмираты придается сдать даже два теста: у нас и в аэропорту по прилете. Еще клиентов, конечно, смущает 10-дневная самоизоляция по возвращении из некоторых стран, но правила есть правила, — подчеркивает собеседница.





— На первом месте традиционно находится Египет. Это единственное пляжное направление с вылетом из Беларуси, где по прилете не понадобится сидеть на карантине (но, как мы знаем, все может поменяться). Среди стран, по прибытии из которых требуется самоизоляция, популярна Турция. Любителям экзотического отдыха подойдет остров Занзибар (Танзания). Надо сказать, еще ни одного нашего туриста не отпугнула необходимость находиться на карантине, так как вылет осуществляется из Киева. «Какая разница, что мне придется сидеть дома 10 дней, ведь я побывал на Занзибаре», — так говорят многие наши клиенты, — улыбается Н. Анискович.





Специалист по туризму подчеркивает и то, что без проблем своего туриста нашли и Арабские Эмираты. Не испугал людей ни карантин по возвращении из Украины, ни необходимость сдавать ПЦР-тесты перед вылетом и по прилете, ни строгие ковидные нормы в ОАЭ.





Завершают список Мальдивские острова. Конечно, отдых не из бюджетных, но там есть возможность уединиться семьей в бунгало на берегу океана и избежать массовых скоплений людей.





— Для счастливчиков с визами открыты Доминикана и Мексика (без тестов, но с самоизоляцией 10 дней). Из Минска с 2020 года летим в Сербию (Белград и горнолыжный курорт Копаоник). Тут все просто: не нужны виза, ПЦР-тест, только самоизоляция 10 дней, — рассказывает турагент Н. Анискович. — Сейчас в первую очередь люди обращают внимание на безопасность курорта. Мы сравниваем, у кого из туроператоров лучше условия страхования, лояльные условия отмены тура в случае непредвиденной ситуации и т. д. Немаловажную роль играют и умение действовать в экстренных ситуациях, оперативность и забота о наших туристах. Кроме стресса «ковидный» кризис в марте с закрытием границ принес еще и понимание, с кем из операторов мы продолжим сотрудничество, а с кем навсегда разорвали договорные отношения.





Дешевле ли отдыхать в пандемию?

Прельщают туристов и «ковидные» расценки на некоторые туры. Оказалось, что на Мальдивы на новогодние праздники двоим можно улететь за 3–3,5 тыс. долларов вместо традиционных 7–8 тыс. Живописные острова в Индийском океане на архипелаге Занзибар сейчас обойдутся наравне с Египтом, хотя до коронавируса стоимость отдыха на белоснежном песке стартовала от 1 300–1 500 долларов. Как рассказали в одном из турагентств, таких цен раньше не было, что и увеличивает спрос. В другом же подчеркивают: такое снижение цен скорее связано с наличием горящих мест на тур, чем с пандемией.





— Дешевле не стало, потому что направлений теперь меньше, а туристов, желающих улететь, много. Если раньше в день, например, летали 10 самолетов, то сейчас — два. И заполняются они хорошо. На плечи авиакомпаний и отельеров легли и траты на дезинфекцию, закупка масок, перчаток для персонала.





На удивление, активно идет бронь и на период после Нового года. Любимые многими горнолыжные курорты, которые не так популярны для встречи праздника, сейчас бронируют на Рождество, февраль и март.





— «Горнолыжка» на Новый год у нас в агентстве никогда не была в топе. Все-таки, когда у нас так холодно, люди хотят в те страны, где тепло и солнечно. Поэтому такие путешествия традиционно откладывают на попозже, — поясняет директор одного из минских турагентств. — Но вот только-только стартовал сезон в Буковеле — желающих съездить на открытие у нас очень много.



