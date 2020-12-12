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Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты. Зашквар?

Американские ученые в ходе лабораторных исследований раскрыли способ, как за две минуты уничтожить коронавирус на 99,9 процента.


Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.
Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований.


 Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.

Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты были доказаны в ходе исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.
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