Ученые раскрыли способ уничтожить коронавирус за две минуты. Зашквар?





Об этом сообщае т РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.

Зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К таким выводам пришли американские ученые в ходе лабораторных исследований.





Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.





Целью программы было определить, возможно ли снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Результаты были доказаны в ходе исследований с участием 260 пациентов с COVID-19, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.



