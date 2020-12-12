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Трагедия: в Чериковском районе под лед провалились двое подростков — один из них погиб

На озере Верхнее в Чериковском районе под лед провалились двое 15-летних подростков, сообщает пресс-служба Могилевского областного управления МЧС.

фото для иллюстрации

До прибытия МЧС местные жители спасли 15-летнего мальчика. Его госпитализировали в Чериковскую больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

Второго подростка спасти не удалось. Его тело из воды извлекли спасатели.
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