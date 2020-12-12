Официально за все это время достоверность записи не была ни подтверждена, ни опровергнута.





Еще 18 ноября источник, опубликовавший аудиозапись (это запрещенный в Беларуси Telegram-канал), заявил: беседу вели известный спортивный функционер Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута. Версия об их присутствии на «Площади перемен» во время происшествия была высказана и обоснована в СМИ ранее.





Читатели сами могли сравнить голоса мужчин на записи с голосами Баскова и Шакуты, но достоверно утверждать об их принадлежности было сложно. Тем более сами Басков и Шакута хранили молчание — и по поводу версий об их присутствии на площади Перемен, и по поводу записи телефонных разговоров.





Поскольку в опубликованных аудио прозвучали важные детали, которые могут иметь значение для понимания случившегося, мы заказали фоноскопическое исследование. Это исследование аудиозаписей, которое помогает установить дословное содержание речи, а также идентифицировать говорящего по голосу и речи (если есть образцы речи конкретного человека для сравнения), проверить запись на признаки монтажа, а также выяснить, является речь спонтанной или постановочной.





Исследование выполнила российский специалист Элла Витальевна Боргоякова (через ООО «ГлавЭксперт», город Москва). Специалист имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет.









На основе изученного специалист пришла к категоричному выводу, что голоса на аудиозаписи принадлежат именно Дмитрию Шакуте и Дмитрию Баскову.





Признаков монтажа не обнаружено. А в речи собеседников выявлен целый ряд признаков, характерных именно для спонтанной, а не подготовленной заранее речи.