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Задержан 55-летней минчанин - целый год совращал малолетнюю племянницу и снимал на мобильный

Все свои преступления задержанный снимал на камеру мобильника.

Как правило, в таких семьях родители ни о чём не догадывалась, так как вели аморальный образ жизни. Не интересовались жизнью дочери, пишет пресс-служба МВД.


Сообщается также, что минчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время устанавливается причастность задержанного к другим фактам аналогичного преступления. 
Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 8017 239−65−16, 8017 200−97−49, 102.
"Белорусский партизан"
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