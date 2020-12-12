+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

У корреспондента "Настоящего времени" изъяли ноутбук в минском аэропорту

Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из командировки в Киев.

Роман Васюкович 
Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из командировки в Киев.

По словам журналиста, пограничники изъяли у него ноутбук и документы, не объяснив причин своих действий. О задержании стало известно около 22:00 часов. Спустя час Васюковича отпустили, не вернув компьютер.

Роман Васюкович активно освещал массовые акции протеста в Беларуси. В октябре этого года МИД Беларуси отозвал аккредитацию журналистов "Настоящее время", а также журналистов всех других зарубежных СМИ, включая белорусские СМИ
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]