Роман Васюкович

Корреспондент телекомпании "Настоящее время" в Беларуси Раман Васюкович был задержан в минском аэропорту, сообщает "Свабода". Вечером 11 декабря он возвращался из командировки в Киев.





По словам журналиста, пограничники изъяли у него ноутбук и документы, не объяснив причин своих действий. О задержании стало известно около 22:00 часов. Спустя час Васюковича отпустили, не вернув компьютер.





Роман Васюкович активно освещал массовые акции протеста в Беларуси. В октябре этого года МИД Беларуси отозвал аккредитацию журналистов "Настоящее время", а также журналистов всех других зарубежных СМИ, включая белорусские СМИ



