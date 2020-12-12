Очередь также наблюдается на границе с Латвией, небольшое скопление фур есть и на рубеже с Польшей. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК.





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На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» стоит более 190 грузовиков. В «Каменном Логе» застряли еще 230 большегрузов, в «Беняконях» — 120, в «Привалке» — 110.





В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе ждут более 150 машин, еще 170 – в «Урбанах».





На выезд в Польшу в пункте «Берестовица» наблюдается очередь из 20 фур.





На белорусско-украинской границе очереди нет.



