+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Больше 650 грузовиков скопилось на белорусско-литовской границе утром 12 декабря

На белорусско-литовской границе утром 12 декабря выезда в Литву ожидают более 650 грузовиков.

Очередь также наблюдается на границе с Латвией, небольшое скопление фур есть и на рубеже с Польшей. Такая информация, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», размещена на сайте ГПК.

Фото носит иллюстративный характер

На выезд в Литву в пункте пропуска «Котловка» стоит более 190 грузовиков. В «Каменном Логе» застряли еще 230 большегрузов, в «Беняконях» — 120, в «Привалке» — 110.

В «Григоровщине» на белорусско-латвийской границе ждут более 150 машин, еще 170 – в «Урбанах».

На выезд в Польшу в пункте «Берестовица» наблюдается очередь из 20 фур.

На белорусско-украинской границе очереди нет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]