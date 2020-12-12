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Ученые: собаки и их владельцы имеют общий риск развития диабета. С чем это связано?

Собаки могут разделять не только определенные стереотипы поведения своего владельца, но и состояние здоровья.

Например, владельцы четвероногих, чьи питомцы страдают от диабета, также с большей вероятностью могут иметь аналогичную болезнь. 

Соответствующее исследование провели ученые из Швеции. 

Фото: Pixabay


Как сообщают интернет-ресурсы, был проведен эксперимент. В ходе исследования специалисты сравнили случаи диабета второго типа у 208 980 пар владелец-собака и 123 566 пар хозяин-кошка, пишет belnovosti.by
Оказалось, наличие пса с диабетом связано с повышенным риска этого состояния на 38 процентов у самого владельца домашнего питомца.

Также у животного повышается риск заболеть, если хозяину поставлен аналогичный диагноз. 

Это связано с одинаковым образом жизни и привычками в питании.

К слову, подобной связи между кошками и их хозяевами обнаружено не было. 
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