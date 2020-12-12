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Рекордсмен по отсидкам: родителей Яна Солоновича вызывали в БГУИР написать заявление на отчисление

В суде Партизанского района прошёл очередной процесс по административному делу студента-четверокурсника БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича. К уже имеющимся у него 85 суткам прибавилось ещё 14.



Ян уже больше месяца находится в ЦИП на Окрестина. Мама молодого человека, Ольга Солонович рассказала TUT.BY, что до сих пор не получила от сына ни одного письма.

На этой неделе её с мужем приглашали в университет — предложили написать за сына заявление на отчисление по своему желанию. Но родители отказались. Чтобы сын не отставал по учебе, в четверг мама положила ему пять книг — словари, учебники по английскому и программированию.

Напомним, что Яна Солоновича задержали 1 ноября на мирном уличном шествии и отвезли в РУВД Партизанского района. По словам матери, там его допрашивали, оказывали давление, в результате чего он признался в 15 эпизодах участия в мирных собраниях за август, сентябрь и октябрь 2020 года.

Ранее мама Яна Солоновича рассказывала «Нашай нiве», что сын проходил практику в качестве инженера в Научно-техническом центре КГБ. После задержания его привезли в КГБ, где он написал заявление об увольнении. «Наша нiва» предполагает, что работа в комитете могла стать причиной столь жёсткого наказания.

Правозащитники признали Яна Солоновича политзаключённым.
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