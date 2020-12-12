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В США началась вакцинация от COVID-19

Президент США Дональд Трамп назвал одним из величайших научных достижений в истории вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Так он отреагировал на то, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) выдало препарату лицензию на использование в экстренных случаях. Об этом он заявил о своем обращении к гражданам, доступном в Twitter.

«У меня действительно хорошие новости: сегодня наша страна добилась медицинского чуда. За девять месяцев мы смогли получить безопасную вакцину», — поделился глава государства, отметив, что он счастлив.

По словам американского лидера, вакцинация начнется менее чем через сутки. Он заверил, что вакцины Pfizer и Moderna абсолютно безопасны, пишет Лента.ру.

О выдаче Pfizer лицензии стало известно ранее 12 декабря. Решение означает, что миллионы людей получат возможность сделать прививку в течение ближайших дней. Первыми препарат получат медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.
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