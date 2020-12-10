+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Билет в один конец. В Беларуси бум на авиаперелеты

Самые популярные направления у белорусов — Польша, Россия, Украина.

Поисковый сервис авиабилетов Aviasales.by отмечает сегодня взлет запросов на вылеты из Беларуси. 
Решение властей закрыть наземную границу на выезд из страны так коррелирует с динамикой запросов на вылеты: количество поисков билетов в Польшу выросло на 61,5%, в Россию — на 60%, в Украину — на 60%.

В Aviasales.by отмечают, что в отношениях с Польшей ситуация необычная: 95% покупаемых билетов — это путешествия в один конец.


При этом стоимость вылетов в Польшу удвоилась, средняя цена на билет — 205 рублей. Для сравнения: в Россию — 865 рублей, это в четыре раза дороже, чем год назад. Украинский маршрут обходится в 294 рубля, здесь средний чек остался на прошлогоднем уровне.
по материалу Onliner.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца
Павел Знавец
Мой ўспамін пра Вячаслава Кебіча.
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ О СВОИХ ПРАВАХ
Канапацкая Ганна
БЕЗВРЕМЕНЬЕ САМОЗВАНЦЕВ
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]