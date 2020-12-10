Билет в один конец. В Беларуси бум на авиаперелеты

Поисковый сервис авиабилетов Aviasales.by отмечает сегодня взлет запросов на вылеты из Беларуси.

Решение властей закрыть наземную границу на выезд из страны так коррелирует с динамикой запросов на вылеты: количество поисков билетов в Польшу выросло на 61,5%, в Россию — на 60%, в Украину — на 60%.





В Aviasales.by отмечают, что в отношениях с Польшей ситуация необычная: 95% покупаемых билетов — это путешествия в один конец.









При этом стоимость вылетов в Польшу удвоилась, средняя цена на билет — 205 рублей. Для сравнения: в Россию — 865 рублей, это в четыре раза дороже, чем год назад. Украинский маршрут обходится в 294 рубля, здесь средний чек остался на прошлогоднем уровне.



