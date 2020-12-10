В Ивацевичах после 10 суток ареста вышел священник

Священник отбыл 10 суток ареста после того, как попал в поле зрения милиции на улице Советской в Бресте. В суде Ивацевичского района ему дали 10 суток ареста за участие в несанкционированной массовой акции.





Встречать отца Виталия кроме родных приехали другие священники Белорусской греко-католической церкви – Игорь Кондратьев из Бреста, Андрей Крот из Гродно и ивацевичский диакон Вячеслав Горчаков.





Встреча Виталия Быстрова (слева) из изолятора





Как рассказал священник Виталий Быстров “Першаму Рэгіёну”, условия в изоляторе в Ивацевичах были приемлемыми, к нему хорошо относились сотрудники. Сидеть, говорит, пришлось с хорошими людьми, “политических” в это время не было. В камере было хорошее освещение, священник говорит, что читал по расписанию Библию, а также “Архипелаг ГУЛАГ” советского диссидента Александра Солженицына.





Напомним, в суде священник Виталий Быстров не признавал своей вины, он пояснял, что просто шел по улице Советской в Бресте после службы в местной церкви и остановился посмотреть, когда задерживали местного велосипедиста.





Примечательно, что материалы дела в отношении священника начали сотрудники брестского ГУБОПиК. Об этом в суде рассказал ивацевичский участковый, который доводил дело до суда. То есть, представители управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией занимались административкой по участию священника в массовой акции.







