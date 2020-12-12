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Помните об опасности носить маску несколько дней подряд

Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения российской столицы Елена Белова предупредила об опасности носить маску несколько дней подряд.

Удачный выбор

Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, сейчас люди покупают одну многоразовую маску и ходят в ней несколько дней или недель. Однако правильнее для здоровья использовать одноразовые маски. Специалист пояснила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд.

Если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром, сказала инфекционист. Она пояснила, что они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. «И лучше использовать именно ее», — подчеркнула врач.

Врачи пояснили, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Для обогрева дыхательных путей она также не подходит.
Самое главное - маску надо менять, т.к. маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения. не подходит.
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