Помните об опасности носить маску несколько дней подряд

Удачный выбор









По ее словам, сейчас люди покупают одну многоразовую маску и ходят в ней несколько дней или недель. Однако правильнее для здоровья использовать одноразовые маски. Специалист пояснила, что маска превращается в «мокрый компресс», если человек носит ее несколько дней подряд.





Если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром, сказала инфекционист. Она пояснила, что они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. «И лучше использовать именно ее», — подчеркнула врач.





Врачи пояснили, что защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать маску не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Для обогрева дыхательных путей она также не подходит.

Самое главное - маску надо менять, т.к. маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения. не подходит.



