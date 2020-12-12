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Витебский зоопарк просит помочь с едой для зверушек

Витебский зоопарк нуждается в корме для зверей или средствах для его приобретения и просит о помощи.



Зоопарку требуются овощи, фрукты и зерно (овес), а также можно перечислить деньги на корм животным . Такое сообщение появилось на сайте Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Дорогие витебляне! Давайте проявим человечность. Когда пройдет время, будем благодарны самим себе, что подарили возможность выжить тем, кого приручили, кто всегда доставлял нам и нашим детям столько радости, — обращается коллектив зоопарка к горожанам.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции и карантинных мероприятий количество посетителей в зоопарке резко сократилось. А из городского бюджета нужды учреждения дотируются только примерно на четверть.

Подобная тревожная ситуация складывалась и весной, тогда зоопарк тоже обращался за помощью. Зимой положением может усугубиться наступившими холодами.

В Витебском зоопарке, согласно информации горисполкома, содержится 71 вид животных: 30 видов млекопитающих, 24 вида птиц, 11 видов рептилий и рыб. Всего там обитает 231 животное.

Деньги для помощи зверям можно перечислять по следующим реквизитам:

Учреждение культуры «Витебский зоологический парк».
Благотворительный счет: BY75BLBB31350300048235011001.
В Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 210015 г.Витебск, ул. Ленина, 22.
Код BLBBBY2X, УНП: 300048235
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