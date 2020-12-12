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Посольство Украины в Минске приостанавливает консульский прием - коронавирус

Консульский отдел посольства Украины в Минске с 14 по 18 декабря частично приостанавливает консульский прием.

- В этот период времени будет осуществляться прием исключительно по вопросам чрезвычайного характера, - говорится в сообщении, опубликованном 11 декабря на официальной странице посольства в Фейсбуке.

Там конкретизировали: под экстренными ситуациями имеются в виду смерть, арест, либо возвращение в Украину.

В дипломатическом представительстве Украины объяснили решение тем, что в Беларуси «наблюдается стремительный рост числа граждан, инфицированных COVID-19».


Напомним, последние два дня подряд в Беларуси, по официальной статистике, число новых зарегистрированных случаев коронавируса превышает 1900 в сутки. 11 декабря был зафиксирован антирекорд - 1967 новых случаев.

Официально, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 156 тыс. 359 человек, пишет kp.by



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