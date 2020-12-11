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Сыновей Дмитрия Партона арестовали, его программа не вышла на “Радио-Минск”

10 декабря на “Радио-Минск” не вышла программа “Причины и следствия”, которую ведут бывший пресс-секретарь МВД, а ныне замдиректора холдинга “Минск-Новости” Дмитрий Партон и официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Накануне стало известно, что сыновей Партона Артёма и Андрея, задержанных во время воскресного протестного марша, осудили на 13 суток ареста, пишет Еврорадио.

Получить комментарий у Дмитрия Партона не получилось. Едва услышав, кто ему звонит, он бросил трубку.

— До конца года программа выходить не будет, после Нового года — пока неизвестно, — отвечают нам в редакции “Радио-Минск”. В чём причина — в редакции не знают.

Ведущая программы Юлия Гончарова рассказывает Еврорадио, что не смогла вести программу 10 декабря, потому что заболела (“Нет, не коронавирус”).

— Как только будет новая программа, мы об этом сообщим, — обещает она. По её словам, когда ведущие уходят на каникулы либо в силу каких-то непреодолимых обстоятельств не могут принять участие в “Причинах и следствиях”, эфиры не отменяются. 

— В данном случае я нахожусь на больничном, отвечаю за себя, — говорит Гончарова. — Не переживайте. Это не какое-то сверхъестественное событие. Такое случается. 
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