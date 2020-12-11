В момент развешивания гирлянды приехали два черных буса, из них вышли люди в черном и задержали шесть мужчин, пообещав их отпустить после разговора. Мужчин не отпустили. А 11 декабря задержанным дали от 10 до 25 суток.





Местные жители рассказывают, 10 декабря они, как обычно, собрались вечером во дворе между домами на Ольшевского, 1А и 1Б, на чаепитие, в этот раз решили украсить двор мишурой и гирляндами, еловыми веточками к Новому году. На площадке было 15−20 человек. Собеседники не раз в разговоре поясняли:

мишура была разных цветов, гирлянда — только белого цвета.

— На чаепитии у нас никогда нет никакой символики, так как в наше первое чаепитие осенью к нам приехал такой же наряд ОМОНа, тогда к нам подошел только один милиционер в форме и спросил, что мы делаем. Он осмотрел наш стол, убедился, что нет алкоголя, символики и сказал:

«Можете собираться в своем дворе и делать что хотите, главное, чтобы не было символики и лозунгов»,

— рассказывает местный житель Михаил.





По его словам, после этого люди собирались во дворе не раз. 10 декабря, как только мужчины развесили гирлянду, во дворе появились силовики — из припаркованного буса вышли около 15 человек, кто-то из местных решил убежать, некоторые остались на месте.





— Люди в черной форме не представлялись и не говорили, что они из милиции. Сказали: «Пройдемте с нами, там мы вам все объясним». Они брали случайных мужчин и спокойно уводили, никто не сопротивлялся, мужчины спокойно пошли, — рассказывает Михаил. Так силовики увели с собой шесть человек.





После этого соседи побежали к Фрунзенскому РУВД, которое находится недалеко — через дорогу.





Одна из тех, кто был возле РУВД, — Дарья. Она рассказывает, что изначально силовики сказали, что поговорят с мужчинами и потом их отпустят, но под РУВД спустя три часа ожидания родным и соседям задержанных мужчин сказали, что их повезут на Окрестина, больше никакой информации не давали.





— Среди задержанных абсолютно положительные мужчины: предприниматели, бизнесмены, отец двоих детей младшего школьного возраста, один из них недавно пережил операцию, что вовсе требует домашнего покоя, — говорит местная жительница Дарья, которая вместе со всеми украшала двор.





По словам собеседницы, пока они стояли под РУВД, заметили, что спустя какое-то время к зданию подъехал тот же самый бус, откуда вывели четырех мужчин.





— Позже мы узнали, что на Казимировской были задержания по такому же поводу. Потом приехали под РУВД их женщины и рассказали нам практически такую же историю, как и у нас: просто задержали за то, что люди были на улице. Мы думаем, что это был какой-то рейд.





Дарья рассказывает, сегодня стало известно, что над задержанными соседями прошел суд. Одного из мужчин осудили по двум статьям — 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), в итоге он получил 20 суток.





Еще двое получили по 12 суток, один человек — 10 суток, еще один — 14, шестому задержанному дали 25 суток.



