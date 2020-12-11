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Взяли с поличным: в Австрии задержали банду беларусов, которые похищали мототехнику

Ночью 11 декабря под Веной сотрудники криминальной полиции Австрии задержали с поличным участников международной организованной преступной группы, которая занималась кражей мототехники.

Все четверо задержанных — беларусы из Жлобина, Мозыря и Калинковичей, один раньше был судим за грабеж и хулиганство.
Как пишет reform.by со ссылкой на пресс-служба МВД, задержание стало возможным благодаря тому, что беларусская милиция передала австрийской информацию.


Сообщается, что беларусы действовали четко, по спланированной схеме, ездили на микроавтобусе с легковым автомобилем разведки впереди. Их задержали, когда они похитили мотоцикл Honda и следовали к чешской границе.

Все четверо взяты под стражу, проверяется их причастность к другим преступлениям.
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