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Федута: Не смешите погранотряды, плавно превращающиеся в заградотряды, господа!

У наших соседей-россиян есть такой образ: «Стрелять по Воронежу». Нет, не имеется в виду, что злобный враг нацелил ракеты на столицу российского Черноземья, пишет belsat.eu

Федута: Не смешите погранотряды, плавно превращающиеся в заградотряды, господа!
В фильме Н. Михалкова показана работа таких отрядов. Кадр из фильма "Цитадель"
 Так россияне говорят, когда собственное правительство совершает шаг, направленный на ухудшение ситуации у самих себя. Не у правительства, которое, говоря словами Ежи Урбана, пресс-представителя Войцеха Ярузельского времен военного положения, всегда найдет, что съесть. У миллионов рядовых граждан России. Ибо ситуация такая: вы вводите против нас санкции, а мы в ответ обстреляем Воронеж! Почему именно Воронеж? Потому что его не жалко, а до вас, гады, ракеты могут не долететь (собьете потому что на подлете).

Решение белорусского правительства закрыть дороги из страны, за исключением аэропорта «Минск-2» – это такая стрельба по собственному нашему Воронежу. Мол, 

вы там, гады, на западной стороне Буга и далее, не пускаете наших чиновников, включая детей президента (самого – понятно, но старшего, вполне усатого первого вице-президента, который давно тоже отец – его-то за что?!). 


Так мы нашли вам симметричный ответ! Получите и распишитесь!

Практически польза от этого шага для страны невелика. Айтишники, кто порасторопней, уже слиняли. Кто не слишком расторопен – поднапряжется, купит авиабилет. Остается, правда, проблема с семьями, но тут загогулина такая получается: если кадр – действительно ценный, и если таковых кадров много, то крупная айти-контора и чартер нанять может. А если и чартер не выпустят, то вылезет народ через российскую форточку: билет в Москву, оттуда – либо окончательно в Европу, либо через Европу – во все тот же вожделенный Киев.

У оставшихся настроение от этих манипуляций с подзаконными нормативными актами вряд ли улучшится. Все ведь – далеко не идиоты, все понимают: пандемию ковида таким образом не остановишь, так что каждый, чьи дети могли бы покинуть страну на некоторое внятное время, воспринимает себя как раз в роли жителя пресловутого белорусского Воронежа. Мол, хотели как хуже – вот хуже и стало. Они станут от этого лояльней к Лукашенко? Они возлюбят Головченко странною любовью, которую не победит рассудок их, и проголосуют за него честно и без фальсификаций? Не смешите собственные погранотряды, плавно превращающиеся в заградотряды, господа!

Пострадают те, кто ездил в Польшу, Латвию и Литву на закупки – то есть, лица с уровнем жизни несколько ниже среднего. Плюс мелкий предприниматель. То есть, все те, кого – при наличии мозгов и доброй воли – власть уже давно могла перетянуть на свою сторону каната. Но их явно обозлят этим решением еще больше.

Заодно обозлят и тех, кто ориентировался на Россию как на рынок труда, где можно было продать свою рабочую силу.

Да, еще не понятно, касается ли это распоряжение Совета Министров и российского направления. Но если не касается – какой вообще смысл маскировать принятое решение под «карантинные» меры? Ибо в России ситуация с ковидом не намного лучше, чем у нас. А если касается, то очень скоро от закрытия границ придется отказываться: до сих пор у наших властей была слабая надежда, что электорат Сергея Тихановского сдуется как раз благодаря скорому отъезду на российские стройки.

В общем, я не знаю, кому именно из лукашенковского окружения должна быть благодарна за эту глупость Светлана Тихановская. Но ее сторонников явно прибавится. Не каждый ведь день «бомбы» реально попадают в «Воронеж». А тут – такой подарок!
Натули, спасибо! Налейте себе еще массандры!
Александр Федута, belsat.eu
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