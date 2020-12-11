Хижинкову не отпускают на свободу
Мисс Беларусь-2008 и экс-пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова сегодня в 17.30 должна была выйти из тюрьмы после ареста
Встречать Ольгу к Окрестина пришло несколько десятков человек, однако сотрудники ЦИП сообщили, что она «отбывает постановление суда», и попросили собравшихся разойтись, передает Трибуна.
"Я буду связываться с адвокатом, выяснять. Не знаю, в чем дело", — сказал ее муж Иван, слова которого приводит Наша нива.
Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще 2 суда, на которых Хижинковой дали еще по 15 суток.
В общей сложности Хижинкова провела за решеткой 33 суток, пишет Трибуна.
"Белорусский партизан"
17:45 11/12/2020
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