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Хижинкову не отпускают на свободу

Мисс Беларусь-2008 и экс-пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова сегодня в 17.30 должна была выйти из тюрьмы после ареста

Хижинкову не отпускают на свободу
Встречать Ольгу к Окрестина пришло несколько десятков человек, однако сотрудники ЦИП сообщили, что она «отбывает постановление суда», и попросили собравшихся разойтись, передает Трибуна.


"Я буду связываться с адвокатом, выяснять. Не знаю, в чем дело", — сказал ее муж Иван, слова которого приводит Наша нива.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября на акции протеста. 11 ноября суд назначил наказание в виде ареста на 12 суток. Позже состоялось еще 2 суда, на которых Хижинковой дали еще по 15 суток.

В общей сложности Хижинкова провела за решеткой 33 суток, пишет Трибуна.
"Белорусский партизан"
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