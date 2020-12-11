ЕС выделил народу Беларуси €24 млн на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении Беларуси €24 млн в рамках одобренной в августе программы борьбы с коронавирусом на €53 млн, подчеркнув, что все эти деньги "пойдут напрямую народу страны". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении ЕК.





"Европейская комиссия выделила Беларуси €24 млн, которая пойдет напрямую народу, в частности, гражданскому обществу, молодежным организациям и малым и средним предприятиям и на усиление медицинских возможностей", - говорится в заявлении.





"Огромная отвага белорусского народа, который мирно поднялся на защиту демократии и прав человека, вдохновляет нас всех. Этим новым пакетом помощи ЕС твердо объявляет, что он стоит на стороне народа Беларуси", - говорится в комментарии еврокомиссара по расширению Оливера Варгелия, включенного в документ.





Варгелий также подчеркнул, что ЕС продолжает "поддерживать мирную демократическую передачу власти в этой стране".





В августе ЕК объявила о создании программы помощи Беларуси в €53 млн, из которых около €50 млн направлены на борьбу с пандемией, а €3 млн - на поддержку гражданского общества.





Затем ЕК объявила, что никакие фонды из этой программы не будут переданы официальному Минску, поскольку Брюссель не признал законность президентских выборов в этой стране.